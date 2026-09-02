Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler

Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler

Uzmanlara göre, kemiklerin güçlü ve sağlıklı kalması için yalnızca yaş ve genetik faktörler değil, günlük beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Kalsiyum, D vitamini, protein, magnezyum ve K vitamini açısından zengin besinler kemik sağlığının desteklenmesine destek olabilir.

Kaynak: Diğer
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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 1

Kemikler, vücudu ayakta tutmanın yanı sıra hareket sisteminin önemli bir parçası... Kemik sağlığının korunmasında düzenli fiziksel aktivitenin yanı sıra dengeli ve yeterli beslenme de önemli rol oynuyor.

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 2

Özellikle bazı vitamin ve minerallerin yeterli miktarda alınması, kemiklerin normal yapısının korunmasına katkı sağlayabiliyor.

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 3

Süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeriği nedeniyle kemik sağlığı denildiğinde ilk akla gelen besinler arasında bulunuyor. Süt, yoğurt ve peynir dengeli bir beslenme programında önemli kalsiyum kaynakları olabilir. Fakat süt ürünleri tüketemeyen kişiler için de farklı kalsiyum alternatifleri bulunuyor.

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 4

Nefes'te yer alan habere göre, yeşil yapraklı sebzeler de beslenme düzenine eklenebilecek önemli seçenekler arasında bulunuyor. Brokoli, lahana ve bazı yeşil sebzeler çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor. Kalsiyumun yanı sıra kemik metabolizmasında rol oynayan diğer besin ögelerinin yeterli alınması da önem taşıyor.

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 5

Balık ve yumurta ise protein açısından değerli besinler arasında yer alıyor. Özellikle yağlı balıklar, D vitamini açısından da kaynak oluşturabiliyor. D vitamini, vücudun kalsiyumu kullanabilmesi açısından önemli bir yere sahip.

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 6

Badem, susam ve bazı kuru baklagiller de mineral bakımından zengin besinler arasında sayılabilir. Öte yandan tek bir besinin kemikleri “beton gibi” yapması mümkün değil... Kemik sağlığını desteklemek için farklı besin gruplarını içeren dengeli bir beslenme düzeni gerekiyor...

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 7

Yeterli beslenmenin yanında düzenli hareket etmek, güneş ışığından uygun şekilde yararlanmak ve kişisel sağlık durumuna göre gerekli kontrolleri yaptırmak da önemli.

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 8

Özellikle kemik yoğunluğuyla ilgili sorun yaşayanların yalnızca beslenme önerilerine güvenmek yerine doktor değerlendirmesine başvurması gerekiyor.

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Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler - Resim: 9

Unutulmamalıdır ki güçlü kemikler için mucizevi tek bir besin bulunmuyor. Kalsiyum, D vitamini, protein ve diğer gerekli besin ögelerinin yeterli alınması; sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirildiğinde kemik sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor...

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