Beton gibi kemikler mucize değil: Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler

Nefes'te yer alan habere göre, yeşil yapraklı sebzeler de beslenme düzenine eklenebilecek önemli seçenekler arasında bulunuyor. Brokoli, lahana ve bazı yeşil sebzeler çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor. Kalsiyumun yanı sıra kemik metabolizmasında rol oynayan diğer besin ögelerinin yeterli alınması da önem taşıyor.