Kaza, geç saatlerde Tavşanlı-Tepecik yolunun 4’ncü kilometresinde meydana geldi. Barış Doğanay yönetimindeki 43 AC 378 plakalı otomobil, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan beton direğe çarparak demir yığını haline dönüştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Doğanay ve yanındaki arkadaşı F.A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Barış Doğanay, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı F.A.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.