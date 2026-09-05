BETİMAR'dan çarpıcı tespit: Emekliler iktidardan uzaklaşıyor

Emeklilerin hızla iktidardan uzaklaştığını kabul ediyor.

Hatta Yeni Parti’ye oy verenlerin yüzde 40’ının emekli olduğunu söylüyor.

Tabi bu bir ciddi reaksiyon ve konjonktürel ama aynı zamanda iktidar için hem yüksek risk hem avantaj.