AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. BETİMAR'ın sahibi Görkem Duman'la görüşmesini aktaran Tayyar, "İktidar için ciddi bir risk" dedi.
BETİMAR'dan çarpıcı tespit: Emekliler iktidardan uzaklaşıyor
BETİMAR Araştırma'nın sahibi Gürkan Duman, emeklilerin ekonomik gerekçelerle iktidardan uzaklaştığını ve YENİ Parti'nin tabanının yüzde 40'ının emeklilerden oluştuğunu söyledi.Aykut Metehan
Şamil Tayyar'ın sosyal medyadan paylaştığı ve adeta iktidara uyarılar barındıran mesajı şöyle:
Hep yazıyorum, tekrar edeyim.
Siyasi tarihimizde belki de ilk kez 17.1 milyon emekli, iktidarı değiştirecek kitlesel güce kavuştular.
Çoğunluğu örgütlü, öfkeli ve kararlı gözüküyor.
Bugün Betimar’ın sahibi Gürkan Duman aramıştı, araştırmayı bir de emekliler yönünden konuştuk.
Emeklilerin hızla iktidardan uzaklaştığını kabul ediyor.
Hatta Yeni Parti’ye oy verenlerin yüzde 40’ının emekli olduğunu söylüyor.
Tabi bu bir ciddi reaksiyon ve konjonktürel ama aynı zamanda iktidar için hem yüksek risk hem avantaj.
Sorun çözüldüğünde emeklilerin siyasi tercihi oy dağılımını kökten değiştirebilir.
Şimdi bu ölçekte olmasa da köprü ve otoyolların işletme hakkının devri iktidar için ciddi bir riski içinde barındırıyor.
Çözüm sürecinin seyri de siyasi paradigmaları derinden etkileme potansiyeline sahip.
Siyasi hararet artarken bir iki gözlemimi paylaşmak istedim.