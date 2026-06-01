01 Haziran 2026 Pazartesi
Beslenme uzmanı açıkladı: Akşam yemeği için en tehlikeli saatleri açıkladı

Geç saatlerde akşam yemeği tüketen kişilere yönelik uyarılarda bulunan beslenme uzmanı Ana Luzon, bu öğün için en doğru saatin hangisi olduğunu paylaştı.

Akşam yemeğini geç vakitlere bırakanlara yönelik HuffPost aracılığıyla uyarılarda bulunan beslenme uzmanı Ana Luzon, sağlığımız için en tehlikeli saati açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Luzon’un paylaştığı verilere göre, saatlere göre vücudumuzun yiyeceklere verdiği tepkiler şu şekilde
değişiyor:

21:00 (Hala Güvenli): Bu saatte vücuttaki melatonin (uyku hormonu) seviyeleri hala düşüktür. Pankreas insülin salgılamaya devam ettiği için karbonhidratlar ve yağlar verimli bir şekilde işlenir. Bu dilimde akşam yemeği yemek hala kabul edilebilirdir.

22:00 (Eşik Dönemi): Melatonin üretimi başlar, glikoz toleransı azalır ve mide boşalması yavaşlar. Uzman, bu saatin artık "tamamen güvenli" olmadığını ancak henüz kritik bir tehlike de taşımadığını belirtiyor.

23:00 ve Sonrası (Kritik Tehlike): Beslenme uzmanına göre bu saatten sonra yemek yemek adeta bir yasak olmalı.

Ana Luzon son olarak yaptığı açıklamada "Bu saatlerde melatonin seviyeleri oldukça yüksektir ve vücutta geçici bir fizyolojik insülin direnci durumu oluşur." dedi.

Luzon konuya ilişkin olarak şunları dile getirdi:

"Vücut glikozu işlemekte zorlandığı için kan şekeri ve trigliserit seviyeleri yükselir."

"Bu durum hem yağ birikimini tetikler hem de vücutta iltihaplanmaya (enflamasyon) yol açar."

