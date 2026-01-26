İstanbul Beşiktaş’ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokak’ta gece saat 03.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara da sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki gündür sokakta park halinde bulunan 34 PE 7744 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanırken, alevler yanan aracın yanında park halinde bulunan üç otomobile de ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçların camlarını kırarak yangına müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir araç ise kısmen hasar gördü. Yanan ve hasar gören araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.