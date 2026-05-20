Beşiktaş'ta teknik kadroda yaşanan ayrılıkların ardından yönetim kadro planlamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan oyuncularla yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ta serbest kalacak isimlerden Ersin Destanoğlu için 'devam' kararı verildi.

Başkan Serdal Adalı'nın daha önce de takımda tutmak istediklerini ifade ettiği 25 yaşındaki kaleciyle sözleşme uzatmak için masaya oturulduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ ERSİN DESTANOĞLU'NA İLK TEKLİFİNİ YAPTI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi Ersin Destanoğlu ile görüşme gerçekleştirerek sözleşmesini uzatmak için ilk teklifini yaptı.

Bu sezon özellikle ilk yarıda taraftarın yoğun bir şekilde eleştirilerine maruz kalsa da devre arası kaleci takviyesi yapılmasına rağmen formayı kaptırmayan Ersin Destanoğlu birçok maçta kritik kurtartışlarıyla öne çıkmıştı.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ın sözleşme teklifine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.