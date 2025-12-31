Beşiktaş'ın devre arasında elinden çıkarmaya çalıştığı sol bek David Jurasek'e, Çekya’dan güzel haber geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusuna eski takımı Slavia Prag’tan transfer teklifi geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ve ekibinin raporu doğrultusunda hareket ediyor. Sergen Yalçın’ın istediği oyuncularla görüşme gerçekleştiren yönetim, Sergen Yalçın’ın kadroda tutmak istemediği isimlerle de yolları ayırmak için çalışma yapıyor. Jurasek'e de teklif gelmesi yönetimin işini kolaylaştırdı.

ZORLUK ÇIKARMIYOR

Oyuncu tarafının, Beşiktaş’tan ayrılık konusunda işleri zorlaştırmayacağı ve ayrılık noktasında Beşiktaş cephesine kolaylık sağlayacağı da belirtildi.

PASİF KALDI

Beşiktaş’ta istenilen katkıyı veremeyen David Jurasek için, Sergen Yalçın, “gönderilsin” raporu vermişti. Siyah-beyazlı ekipte uyum sorunu yaşayan ve beklentinin altında kalan sol bek, çıktığı 17 maçta da skora katkı vermemişti.