Beşiktaş formasıyla kısa sürede dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, yükselen performansıyla transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Güney Koreli forvet, Premier Lig kulüplerinin takibine girdi.

KISA SÜREDE TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Beşiktaş'a transfreri sonrası kısa süre içerisinde beklenmedik bir çıkış yakalayan Oh, siyah beyazlı taraftarların da sevgisini kazandı. Attığı gollerin yanı sıra sahada bitmek bilmeyen enerjisi ve çalışkanlığıyla Hyeon-gyu Oh şimdiden dev kulüpleri peşine taktı.

PREMIER LİG DEVLERİ TAKİPTE

İngiltere’den Manchester United ve Tottenham Hotspur’un, genç golcüyü yakından izlediği iddia edildi. Oh'un özellikle hava toplarındaki başarısı ve ceza sahası çevresinde hareketliliği dikkat çeken özellikleri arasında gösteriliyor.

DÜNYA KUPASI VİTRİNİ

2026 FIFA Dünya Kupası, Hyeon-gyu Oh için önemli bir vitrin olabilir. Güney Kore Milli Takımı'nın kilit oyuncularından biri olması beklenen golcünün, turnuvada değerini katlama ihtimali yüksek görülüyor.

KISA SÜREDE BÜYÜK KATKI

Beşiktaş’ın 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oh, çıktığı 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu gol katkısıyla Beşiktaş yaptığı yatırımın karşılığını kısa sürede aldı.

UZUN VADELİ SÖZLEŞME BEŞİKTAŞ'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Beşiktaş cephesi oldukça rahat. Yönetim, olası transfer ilgisini avantaja çevirebilecek bir konumda bulunuyor.