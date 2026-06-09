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Teknik direktör belirsizliğine Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirerek son veren Beşiktaş, transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

SASSUOLO'NUN YILDIZI LAURIENTE YENİDEN GÜNDEMDE

Siyah beyazlı kulübün ilk transfer hamlesi ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde bulunan Fransız kanat oyuncusu Armand Laurienté için Sassuolo ile pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.

BEŞİKTAŞ 15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş yönetimi bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro'luk bir teklifle 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzere resmi girişimlerde bulundu. Ancak İtalyan kulübü Sassuolo'nun yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir beklentisinin olduğu belirtildi.

SASSUOLO İLE PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve ilk teklifinin yükseltmesi gereken Beşiktaş'ın iki üç gün içerisinde yeniden pazarlık masasına güncellenmiş bir öneriyle dönmesinin beklendiği vurgulandı.

SERIE A'DA GEÇEN SEZON 38 MAÇTA 16 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Serie A'da toplam 38 maça çıkan Laurienté 7 gol atıp 9 asist yaparak takımına toplam 16 gollük katkı sağladı.

GREENWOOD'U SATMAYA HAZIRLANAN MARSİLYA DA DEVREDE

Armand Laurienté ile Beşiktaş'ın yanı sıra Mason Greenwood'un ayrılık ihtimaline karşılık kanat arayışında bulunan Marsilya'nın da ciddi şekilde ilgilendiği aktarılan bilgiler arasında.