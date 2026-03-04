Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u yenerek gruptan lider çıkan ve çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta taraftarlar karşılaşma sonrası büyük coşku yaşadı.
Cumartesi günü Galatasaray’ı ağırlayacak Beşiktaş’ta taraftarlar önce takımı tribünlere çağırdı. Takımın ardından sıra teknik direktör Sergen Yalçın’a geldi.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, soyunma odasına gittiği için tribünlere ilk etapta cevap veremedi. "Sergen Yalçın gelmeden çıkmıyoruz" tezahüratları üzerine Yalçın, soyunma odasından geri gelerek taraftarları selamladı.