Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı sebebiyle Gaziantep FK galibiyetinde takımın başında yer alan teknik sorumlu Zeki Murat Göle, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının yoğun fikstüre rağmen ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirten Göle, “Oyuncularımızı tebrik ederiz. Bu yoğun fikstürde üç maçtır deplasmanda oynuyoruz. İyi bir oyun ortaya koydular, istediklerimizi yaptılar. İlk yarı çok efor sarf ettiler. Oyunu ve skoru hak ettiler.” dedi.

ZEKİ MURAT GÖLE: 'GÜCÜMÜZÜ TARAFTARDAN ALIYORUZ'

Takımın hedefleri hakkında da konuşan Göle, sarı-lacivertli taraftarların desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Zeki Murat Göle, “Gücümüzü taraftardan alıyoruz. Onlar yanımızda olduğu sürece en üstü zorlayacağız.” ifadelerini kullandı.

SEZON SONU ÜÇ KUPA HEDEFİ

Fenerbahçe’nin sezon sonu hedefleri hakkında da değerlendirmede bulunan Göle, sarı-lacivertlilerin üç kupaya ulaşmak istediğini vurguladı. Zeki Murat Göle, “Ligde ve kupada devam ediyoruz. Süper Kupa’yı da aldık bu arada. İnşallah sezon sonu üç kupayı alırız.” şeklinde konuştu.