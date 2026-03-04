Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 27. dakikada Amir Murillo’nun ceza sahası dışından attığı şık gol ev sahibini öne geçirdi.

38. dakikada Salih Uçan skoru 2-0’a taşırken, 42. dakikada Oh Hyeon-gyu attığı golle farkı 3’e çıkardı. İlk yarı Beşiktaş JK’ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibinin 4. golü 81. dakikada oyuna sonradan dahil olan Kartal Yılmaz’dan geldi. 85. dakikada Giannis Papanikolaou, Çaykur Rizespor’un tek golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla C Grubu’nda 10 puana yükselen siyah-beyazlılar grubu zirvede tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Seri başı olan Beşiktaş, çeyrek final karşılaşmasını evinde oynayacak. 4 puanda kalan Çaykur Rizespor ise kupaya veda etti.



BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Rashica, Orkun, Olaitan, Oh.

Çaykur Rizespor : Erdem, Taha, Attila, Emir, Furkan, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Augosto, Zeqiri, Pierrot.

BEŞİKTAŞ 4 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Kadir Sağlam'ın düdüğüyle maça Çaykur Rizespor başladı.

AGBADOU TOPU KORNERE GÖNDERDİ

3' Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe vuruşunda Agbadou topu kornere gönderdi.

DJALO TOPU UZAKLAŞTIRDI

11' Çaykur Rizespor’da Taha Şahin’in sağ kanattan yaptığı ortada topu Djaló uzaklaştırdı.

ORKUN'UN ŞUTUNU RİZESPOR SAVUNMASI KARŞILADI

15' Orkun Kökçü, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti; savunmaya çarpan top kornere çıktı.

OLAITAN UZAKLARDAN VURDU

19' Beşiktaş'ta Olaitan, uzaklardan kaleyi yokladı; top farklı şekilde auta çıktı.

SALİH'İN ATTIĞI GOL OFSAYTA TAKILDI

23' Çaykur Rizespor ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan, topu ağlara gönderdi; ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

🚀 MURILLO'DAN GÜDÜMLÜ FÜZE!



🦅 Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında Murillo'nun harika golüyle 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/QUXshw0Cvk — A Spor (@aspor) March 4, 2026

MURILLO HARİKA BİR GOL ATTI!

27' Beşiktaş'ta Murillo harika bir gole imza attı! Topu kendi yarı sahasından taşıyan Panamalı yıldız, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı. Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

ZEQIRI UZAKLARDAN YOKLADI

36' Çaykur Rizespor, Zeqiri ile uzaktan kaleyi yokladı; ancak top farklı şekilde auta çıktı.

🦅 Beşiktaş, Salih Uçan'ın golüyle Çaykur Rizespor karşısında skoru 2-0'a getirdi. pic.twitter.com/Q27Ey73zOo — A Spor (@aspor) March 4, 2026

SALİH UÇAN TAKIMINI 2-0 ÖNE GEÇİRDİ

38' Milot Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi.

✨ SAHNE BU KEZ HYEON-GYU OH'UN!



⚫️⚪️ Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında farkı 3'e çıkardı.



🦅 Kartal'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh yine attı. pic.twitter.com/6RTsXJLfP3 — A Spor (@aspor) March 4, 2026

OH ATTI! BEŞİKTAŞ FARKA KOŞUYOR

42' Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu karşıladı; seken topu Oh Hyeon-gyu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONA ERDİ: BEŞİKTAŞ 3 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR

MAÇTA 2. YARI BAŞLADI

46' Kadir Sağlam'ın düdüğüyle 2. yarıya Beşiktaş başladı.

YASİN ÖZCAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI

50' Beşiktaş'ta Yasin Özcan’ın şutunu, Çaykur Rizesporlu Emir çizgi üzerinden çıkardı; top kornere gitti.

ÇAYKUR RİZESPOR PENALTI KAZANDI

55' Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kalan Augosto, takımına penaltı kazandırdı.

PENALTI İPTAL!

56' VAR tavsiyesiyle pozisyonu izlemeye giden Kadir Sağlam, penaltı kararını iptal etti.

JOTA SILVA UZAKTAN DENEDİ

64' Beşiktaş'ta Jota Silva, uzaklardan şansını denedi; top farklı şekilde dışarıya çıktı.

ERSİN HARİKA ÇIKARDI

66' Augosto'nun ceza sahası içinde çektiği şutu, Ersin Destanoğlu kurtardı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

74' Murillo’nın sağ kanattan yaptığı ortada, Mustafa Hekimoğlu kafasıyla topu dışarıya gönderdi.

💥 BEŞİKTAŞ'IN GENÇLERİNİN RESİTALİ!



✅ Mustafa Erhan Hekimoğlu, baskısını yaptı ve topu oyun alanında tuttu.



🦅 Cengiz'in pasında Kartal Kayra Yılmaz golünü attı! pic.twitter.com/7PLoSE5BmU — A Spor (@aspor) March 4, 2026

KARTAL ATTI! BEŞİKTAŞ 4-0 ÖNE GEÇTİ

81' Cengiz Ünder’in Rizespor ceza sahası içerisinde çevirdiği topta, Kayra Yılmaz topu ağlara gönderdi; Beşiktaş böylece 4-0 öne geçti.

ERSİN HATAYI YAPTI, RİZESPOR GOLÜ BULDU

85' Ersin Destanoğlu'nun yaptığı pas hatasında araya giren Papanikolaou topu ağlara gönderdi. Skor 4-1 oldu.

RİZESPOR SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

87' Beşiktaş'ta Yasin Özcan’ın sol kanattan yaptığı ortayı, Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.