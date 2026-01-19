Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş Kayserispor'u ağırladı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA BASKILI OYUNA RAĞMEN GOL ATAMADI

Maçın ilk yarısında baskılı oyununa rağmen girdiği net pozisyonları golle sonuçlandıramayan Beşiktaş devreye golsüz eşitlikle girdi.

EL BILAL TOURE SON ANDA GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda Kayserispor'un da maça ağırlığını koymasıyla birlikte karşılıklı tehlikeli atakların nefes kestiği mücadelede; son anlara kadar eşitlik bozulmazken 90+5'te sahneye çıkan El Bilal Toure, Orkun Kökçü'nün asistinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi.

El Bilal Toure'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş puanını 32'ye yükseltti. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.