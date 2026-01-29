Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugun 15.30'da Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Adalı, yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiğine dair çıkan iddiaları da yalanladı.

'BEŞİKTAŞ'IN İSTİKRARA İHTİYACI VAR'

İstifa söylentilerine değinerek camianın değişime değil birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Serdal Adalı şunları söyledi:

"Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler.

Beşiktaş'ın menfaati nerdeyse Serdal Adalı oradadır. Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı.

Bir yılda otuzun üzerinde adam yolladım bu takımdan. Gerisi hep bizden önce gelen, Beşiktaş'a mali külfet oluşturan oyuncular. Biz hala bu oyuncuların maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Kim aldı bu oyuncuları?

Bazılarının kaçarak bıraktığı Beşiktaş'a Serdal adalı gelir ve elini taşın altına koyar. Ben bir senede 30'un üzerinde futbolcu gönderdim.

Bu camianın hiçbir şekilde başkan ya da teknik direktörlük değişikliğine tahammülü kalmamıştır."

Kadro yapılanmasını doğru planlayarak şampiyonluklar yaşamak istiyoruz." Beşiktaş, isyan çıkarılarak, istifa sloganları çıkarılarak dizayn edilmeyecek kadar büyük bir kulüp. Beşiktaş'ın artık istikrara, planlamaya ve birlik beraberliğe ihtiyacı vardır."

'TRANSFER YAPMAYAN BAŞKAN OLARAK ANILMAKTAN RAZIYIM'

Transfer çalışmalarında yaşanan aksaklıkları dile getiren Serdal Adalı, kulübü zarara uğratmamak için temkinli hareket ettiklerini belirterek, "Yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimleri getirmeye çalışıcağız. Bu sezon istediğimiz birçok isimde sorunlar çıktı. Taraftar beni protesto etmesin diye 5 milyonluk adama 10 milyonluk bonservis mi vereyim? Beşiktaş'ı zarar uğratan başkan olmaktansa transfer yapmayan yapamayan başkan olarak anılmaktan razıyım." dedi.

'ASSLANI BU AKŞAM İSTANBUL'DA'

Asllani'nin bu akşam İstanbul'a geleceğiğini duyuran Adalı transfer planlamasını da şöyle özetledi:

"Aksilik çıkmazsa bu akşam orta saha gelecek. Daha sonra planda 3 transfer daha var. Bunun dışında gelecek seneye yönelik daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Minimum 4 oyuncu dahil etme fırsatımız olacak. Bunlara Yasin Özcan dahil değil.

Biz bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız, Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyük favorisi biziz. Transfer yapacağımız mevkilerden birisi de kaleci. Bir aksilik olmazsa Asllani, bu akşam İstanbul'da."

'ALDIĞIMIZ FUTBOLCULARDAN ZARAR ETMEYECEĞİZ'

Son olarak yaptıkları transferlerden zarar etmeyeceklerini dile getiren Adalı, "Kış döneminde transfer yapmak inanın çok zor. Aroyyo ve Ricardo'yu geçen sezon alma nedenimizde buydu. İddia ediyorum ki aldığımız hiçbir futbolcudan zarar etmeyeceğiz.

Yazın yaptığımız transferlerden memnunum. Bir Jurasek hadisesi oldu, kiralıktı, teşekkür edip yolladık. Aldığımız futbolculardan zarar etmeyeceğiz. 3 transfer dönemi dediğinizin 2'si kış dönemi. Bu dönemde transfer yapmak zor." şeklinde konuştu