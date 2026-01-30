Yangın, saat 21.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dairenin terasında yakılan mangaldan savrulan kıvılcımlar çatı katında yangına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat boyunca süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.