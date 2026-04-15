Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağı Aliağa Petkimspor maçının ertelendiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28. hafta kapsamında 25 Nisan’da oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

Erteleme kararının, takımın BKT EuroCup final serisindeki yoğun maç programı nedeniyle alındığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor karşılaşması, takımımızın BKT EuroCup final serisindeki maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin oynanacağı yeni tarih, TBF tarafından daha sonra açıklanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağına dair detayların, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.