Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Mücadeleye dengeli başlayan iki ekip arasında ilk ciddi üstünlüğü ev sahibi Beşiktaş kurdu.

Dakikalar 17’yi gösterdiğinde Murillo’nun ortasında El Bilal Toure, kaleci Ertuğrul’un müdahalesine rağmen topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde siyah-beyazlı ekip pozisyon üretmeye devam etse de devre 1-0 sona erdi.

SON BÖLÜMDE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın son bölümünde fark açıldı. 83. dakikada Alanyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Oh skoru 2-0’a getirdi. Bu golden sadece iki dakika sonra sağ kanattan gelişen atakta Rashica’nın ortasına iyi yükselen Orkun Kökçü kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve farkı üçe çıkardı.

RAKİP KONYASPOR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrılarak Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı ve Konyaspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalin diğer ayağında ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Ümit, Duarte, Maestro, İbrahim, Janvier, Fatih, Hadergjonaj, Ui-jo, Güven Yalçın.

BEŞİKTAŞ 3-0 ALANYASPOR (CANLI ANLATIM)

Cihan Aydın'ın düdüğüyle karşılaşmaya Alanyaspor başladı.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASI UZAKLAŞTIRDI

3' Alanyaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Juan ortasını yaptı; ancak Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

OH UZAKLARDAN DENEDİ

6' Beşiktaş'ın atağında Oh ceza sahası dışından şutunu attı; ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

EMİRHAN TOPU KORNERE GÖNDERDİ

10' Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Beşiktaş'ta Emirhan araya girerek topu kornere yolladı.

EL BİLAL ATTI! BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

17' Murillo'nun ortasında El Bilal Toure ceza sahasında vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

ALANYASPOR SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

19' Beşiktaş'ın sağ kanattan Orkun Kökçü ile yaptığı ortada Alanyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

RIDVAN UZAKLARDAN DENEDİ

25' Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz ceza sahası dışından şutunu çekti. Top dışarıya çıktı.

OH GOLE ÇOK YAKLAŞTI

32' Olaitan'ın akıl dolu ortasında Oh, kafa vuruşunu yaptı; top az farkla dışarıya çıktı.

OLAITAN VURDU... TOP DIŞARIDA

38' Beşiktaş'ın etkili atağında Olaitan, El Bilal ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahası dışından keleyi yokladı; top dışarıya çıktı.

ERSİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ

44' Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj, sol ayağıyla şutunu çekti; Ersin Destanoğlu topu son anda kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ 1-0 ALANYASPOR (İLK YARI SONUCU)

Cihan Aydın'ın düdüğüyle 2. yarıya Beşiktaş başladı.

ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI

47' Hadergjonaj'ın uzun pasında topu sağ kanattan önüne alan Ui-jo, ceza sahası içinden şutunu çekti; top az farkla dışarıya çıktı.

EL BİLAL VURDU... SAVUNMADAN KRİTİK MÜDAHALE

52' Orkun Kökçü’nün sol kanada attığı uzun pasla topla buluşan Rıdvan Yılmaz, ceza sahasına yerden ortasını yaptı. El Bilal Touré’nin gelişine vuruşunda ise Alanyaspor savunması topu engelledi ve pozisyon kornerle sonuçlandı.

MURILLO TOPU UZAKLAŞTIRDI

56' Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj ortasını yaptı; Murillo topu uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

62' Alanyaspor'da İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

TOP KALECİ ERTUĞRUL'DA KALDI

68' Beşiktaş, ceza sahası yayı üzerinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü’nün şutunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

FATİH ARAYA GİRDİ

76' Beşiktaş'ın atağında Olaitan ceza sahası içine yönelmek istedi ancak Alanyaspor'da Fatih araya girerek tehlikeyi önledi.

OH ATTI

83' Alanyaspor savunmasının hatasını affetmeyen Oh, golünü attı; Beşiktaş 2-0 öne geçti.

ORKUN ATTI; FARK 3'E ÇIKTI

85' Beşiktaş'ta sağ kanattan topla buluşan Rashica ortasını yaptı, Orkun Kökçü yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.