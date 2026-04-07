Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Benfica'da taraftarlar Jose Mourinho ve ekibine yönelik tepki gösterdi.

BENFICA FIRSAT HAFTASINDA KÜME HATTINDAKİ RAKİBİ CASA PIA'YA TAKILDI

Lider Porto'nun puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı azaltıp şampiyonluk yarışında umutlanmak isteyen Benfica, kümede kalma mücadelesi veren Casa Pia ile deplasmanda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın 68. dakikasında Richard Rios Montoya Benfica'yı öne geçirdi.

Bu golden yalnızca 10 dakika sonra eski bir Benficalı Rafael Brito'nun ağları havalandırmasıyla Casa Pia skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda Benfica baskılı oynamasına rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı geldi.

PORTO İLE FARK 7 PUANDA KALDI

Bu sonuçla puanını 68'e yükselten Benfica zirve takibinde 6 hafta kala Porto'nun 7 puan gerisinde kalmaya devam etti.

OTOMENDI: 'TARAFTARLAR TEPKİSİNDE HAKLI'

Benfica taraftarları alınan sonuca tepki gösterirken maç sonrası kaptan Otomendi, "Taraftarların protesto etme hakkı var, çünkü Benfica her sahada kazanacak kişiliğe ve cesarete sahip oyuncuları hak ediyor. 1-0 öndeyken, üstünlüğümüzü kaybetmemeliydik." diyerek özeleştiri yaptı.

MOURINHO: 'ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZI KAYBETTİK'

Öte yandan Mourinho da "Şampiyonluk için mücadele etme şansımızı kaybettik ve ikincilik mücadelesinde artık kendi kaderimizi kontrol edemiyoruz." diye konuştu.