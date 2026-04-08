Bir kısım İş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonelleri arasında son yıllarda bir "kısayol" olarak görülen, sertifika kiralama (kağıt üzerinde görevlendirme) konusu, sadece bir etik ihlali değil; aynı zamanda olası bir iş kazasında belgesini kiralayan profesyonelin hapse girmesine kadar uzanan devasa bir hukuki risk.

Sistemde ismi var, imzası var, sertifikası var, diploması var; ama yüzü yok, nefesi yok, müdahalesi yok. Bu "hayalet uzmanlık" düzeni, denetim boşluğunun yarattığı en büyük zehirdir. Bir iş kazası yaşandığında, kağıt üzerinde "rehber ve danışman" görünen ama o işyerinin kapısından içeri girmemiş profesyoneller, kendilerini ağır ceza mahkemelerinde bulabilir. Belge kiralayan kişi, aslında sadece imzasını değil, özgürlüğünü ve vicdanını da kiraya veriyor demektir.

Bazı OSGB’ler, bu kiralık belgeler üzerinden "imza ticareti" yapmamalı. Bu durumda İş sağlığı ve güvenliği bir "yaşam kültürü" değil, bir "evrak tamamlama sanatı" olarak kalıyor. Sahada ter döken, risk analizi yapan gerçek uzmanlar ise bu "ucuz kiralık belge" piyasası yüzünden hak ettikleri ücretleri alamıyor, itibarlarını kaybediyor.

İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin, fiilen görev yapmadıkları halde belgelerini Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) veya doğrudan işletmelere kullandırmaları, sadece bir "kağıt üzerinde usulsüzlük" değil; bir hayatın kararmasına ortak olmak demektir. Sertifika kiralama, hukuk siteminde basit bir idari kusur olarak görülmez. İSG-Katip sistemi üzerinden yapılan atamalar, devlet nezdinde o uzmanın veya hekimin o işyerinde bulunduğuna dair bir beyandır. Fiilen bulunulmayan bir yerde imza atmak veya sistem üzerinden onay vermek, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını oluşturabilir.

İdari Para Cezaları: 2026 yılı güncel verilerine göre, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemenin temel cezası aykırılığın devam ettiği her ay için ayrı ayrı olmak üzere 111.263 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu ceza, kiralama tespit edildiğinde geriye dönük olarak her ay için katlanarak uygulanabilir.

Kiralık sertifika ile hizmet veren / alan bir işyerinde ölümlü veya ağır yaralanmalı bir kaza meydana geldiğinde, yargı süreci doğrudan sertifika sahibine uzanabilir.

-Taksirle Ölüme Neden Olma: Uzman veya hekim "Ben orada değildim, sadece belgem oradaydı" diyerek sorumluluktan kaçamaz. Aksine, orada bulunmayarak risk değerlendirmesi yapmadığı, tespit ve öneri de bulunmadığı ve onaylı defterde kayda geçirmediği için asli kusurlu sayılabilir ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

-Rücu Davaları: SGK, kaza sonrası ödediği tazminatları ve bakım masraflarını "hizmeti kusurlu ifa eden" veya "hiç ifa etmeyen" profesyonelden tahsil etmek için rücu davası açabilir. Bu, ömür boyu ödenemeyecek borçlar demektir.

Sertifika kiralama (kağıt üzerinde görevlendirme) konusu, yargı nezdinde artık "ihmal" çerçevesinden çıkıp "olası kast" veya "bilinçli taksir" sınırlarına girebilir.

Sertifika kiralama durumunda temel hukuksal emsal yaklaşımlar ne olabilir?

"Fiilen Orada Bulunmama" Savunmasının Reddi

Pek çok uzman veya hekim, kaza anında "Ben orada değildim, sadece ismim vardı" diyerek sorumluluktan kurtulacağını düşünse de, yargı bu durumu ağırlaştırıcı bir sebep olarak görebilir.

-Emsal Yaklaşım: Mahkemeler, İSG-KATİP üzerinden yapılan onayı resmi beyan kabul eder. "Orada değildim" savunması, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçunun itirafı olarak değerlendirilebilir.

-Sonuç: Kişi hem kazadan (taksirle ölüme/yaralamaya sebebiyet) hem de sahtecilikten ayrı ayrı ceza alabilir.

Olası Kast ve Bilinçli Taksir Ayrımı

Ölümlü iş kazası davalarında, sertifikasını kiralayan profesyoneller için "Bilinçli Taksir" (neticeyi öngördüğü halde önlem almayan) yerine bazen "Olası Kast" üzerinden iddianame hazırlanabilir.

-Mantık Şudur: "Sen uzman/hekim olarak oraya gitmediğinde, işyerindeki risklerin denetlenmeyeceğini ve birinin ölebileceğini biliyordun. Buna rağmen onay vererek sonucu kabullendin."

-Ceza Farkı: Bilinçli taksirde ceza belli oranda artırılırken, olası kast durumunda doğrudan kasten öldürme suçuna yakın (daha ağır) cezalar verilebilir.

SGK’nın Rücu Davaları: "Müteselsil Sorumluluk"

Rücu davaları, uyuşmazlığın kaynağına (sigorta, haksız fiil, iş kazası) göre Asliye Ticaret, Asliye Hukuk veya İş Mahkemeleri'nde görülür. Sigorta şirketlerinin açtığı rücu davaları genellikle Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, iş kazası rücu davaları İş Mahkemesi'nde, genel tazminat rücu davaları ise Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Farklı mahkemelerde görülen rücu davaları, sertifika kiralayanın maddi geleceğini bitiren son nokta olabilir.

-Bir kazada muhtemel işçiye ödenen 2-3 milyon TL’lik tazminat tutarı; işveren, OSGB ve sertifikasını kiralayan uzman / işyeri hekimi arasında paylaştırılabilir. Mahkemeler, "Hizmet kusurlu ifa edilmiştir" diyerek, uzmanı / işyeri hekimini kazada %25 ile %50 arasında kusurlu bulabilir. Bu da yüz binlerce liranın doğrudan kişiden tahsil edilmesi anlamına gelir.

Bakanlık ve Meslek Odası İptalleri

Adli kararların yanı sıra, Bakanlık iptal kararlarını da onaylayabilir. Sertifikasını kiraladığı müfettiş raporuyla (kamera kayıtları veya baz istasyonu verileri, imzaların taklit edilmesi vb.) kanıtlanan iş güvenliği uzmanının / işyeri hekimin sertifikası askıya alınabilir. Mahkemeye açılacak "iptal" davaları, "kamu sağlığını tehlikeye atma" gerekçesiyle reddedilebilir.

Dijital İzler

Yargı süreçlerinde, mobil operatörlerden alınan HTS kayıtları (Sinyal bilgisi) en büyük delildir. Uzman / hekim, İSG-KATİP'te görevli göründüğü süreçte başka bir şehirde veya evinde sinyal veriyorsa, "görevimi yaptım" savunması çökebilir.

Sertifika kiralama, sadece bir etik ihlal değil; hapis cezası ve ömür boyu sürecek borç yüküyle sonuçlanan bir süreç olabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinde sertifikasını kiraladığı tespit edilen profesyoneller için dönüşü olmayan yollar başlayabilir. İSG profesyonellerinin belgeleri doğrudan iptal edilebilir ve belirli sürelerle (veya tamamen) sistemden men edilebilirler. İşyeri hekimleri için Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları, meslekten geçici veya sürekli mene kadar gidebilir.

Aslında çözümün anahtarı tam olarak burada: Dijital Entegrasyon.

Mevcut sistemde belge varlığı ile istihdam arasındaki bağ "beyan" esaslı veya manuel kontrole dayalı olduğu için suistimallere açık. Dijital Entegrasyon "otomatik kontrol" mekanizması, sistemi kâğıt üzerinde olmaktan çıkarıp fiili bir zorunluluğa dönüştürecek en rasyonel adım olabilir.

Bazı OSGB' lerin "Sistemde adın görünsün yeter, biz her şeyi hallederiz" vaatlerine kanmak, kendi ipini çekmekle eşdeğerdir. İş sağlığı ve güvenliği, imza değil itina işidir. Dijital denetim altyapısında (yüz tanıma, konum bazlı denetimler vb.) bu usulsüzlüklerin gizli kalması artık imkansıza yakındır. Genç meslektaşlarımıza ve hekimlerimize tavsiyemiz; yıllarca emek vererek aldığınız o diplomaları ve sertifikaları, bir başkasının ticari kârı uğruna riske atmamanızdır. Unutmayın, o kağıt parçası kiralık olabilir ama özgürlüğünüz ve vicdanınız değildir.

Belge Var, Denetim Yok: Kağıttan Bir Güvenlik Kulesi

Bir inşaat alanının önünden geçerken veya evinizde elektrik tesisatını tamir ettirirken aklınıza şu soru hiç geliyor mu: "Bu işi yapan kişinin yetkinliğini en son kim, nerede denetledi?"

Türkiye’de kâğıt üzerinde kusursuz işleyen bir sistemimiz var. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) çatısı altında; inşaattan kaynağa, elektrikten tehlikeli işlere kadar onlarca meslekte "belge zorunluluğu" getirildi. Avrupa standartları dedik, ulusal yeterlilik çerçevesi çizdik. Ancak sahaya inildiğinde acı bir gerçekle karşılaşabiliyoruz. Denetimsiz belge, sadece bürokratik bir illüzyondur.

Bugün en büyük açık, sistemlerin birbiriyle "küs" olması. Çözüm aslında çok basit ve teknolojik olarak mümkün: SGK işe giriş sistemi ile MYK veri tabanı tam entegre çalışmalı. Bir işveren, "çok tehlikeli" sınıftaki bir meslek koduyla işçi girişi yaptığında, sistem otomatik olarak sormalı: "Bu kişinin MYK belgesi var mı?" Eğer belge yoksa, sistem ya girişi reddetmeli ya da anında Çalışma Bakanlığı denetim havuzuna "riskli istihdam" uyarısı düşürmeli ya da sistemde otomatik görülmeli. Bu dijital denetim ağı kurulmadığı sürece, belge sadece ihale dosyalarında süs olarak kalmaya mahkûm.

İki Büyük Mağdur: Dürüst İşçi ve Kandırılan Vatandaş

Bu denetimsizliğin yarattığı "Ahlaki Risk" yıkıcıdır. Belgeli kişi, "zaten yetkim var" rahatlığıyla standartların altına düşerken; belgesiz çalışan, sistemin boşluklarından sızarak haksız bir rekabet alanı yaratıyor.

-Bu çarpık düzenin asıl mağduru, sisteme inanıp ter döken, sınavlara girip belgesini alan dürüst işçidir. Denetimsiz ortamda belgesi olmayanla aynı ücreti alan usta, emeğinin değersizleştiğini görüyor. İkinci mağdur ise işveren olabilir. "Belgeli usta çalıştırıyorum, güvendeyim" diyen işyeri sahibi, aslında arkasında denetim olmayan, kâğıt kadar ince bir güvenceye yaslanıyor olabilir. Belgelerin geçerlilik sürelerinin takibi ve personelin sınava yönlendirilmesi süreci işveren için idari bir yük oluşturabilir. MYK belgesi bir zorunluluktur ve belgesiz işçi çalıştırmak işveren için doğrudan maddi kayıp (idari para cezası) ve hukuki risk (iş kazası sorumluluğu) anlamına gelir. Sistem myk belge süresi dolmadan işvereni uyarabilmeli.

Sonuç: Ya Gerçek Entegrasyon Ya Ağır Zayiat

Türkiye, Avrupa’nın en yüksek iş kazası oranlarına sahip ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Her ölüm haberinin ardından gelen "önlemler alınmadı" cümlesi, aslında "sistem kontrol edilmedi" demektir.

Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin fiziksel takibi, SGK'nın dijital blokajıyla (SGK Entegrasyonu) desteklenmediği sürece; MYK belgeleri sınav merkezlerini zengin eden birer "evrak yükü" olmaktan öteye geçemez. Belge bir çerçevedir; denetim ise o çerçeveyi ayakta tutan kolondur. Dijital denetimi başlatmadığımız her gün, o kâğıtların bedelini işçiler canıyla ödemeye devam edecek.