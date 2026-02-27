Türkiye, 2012 yılında "milat" sayılan bir adım attı ve müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu yürürlüğe koydu. Kağıt üzerinde her şey mükemmeldi; Avrupa Birliği müktesebatına tam uyum, her işyerine bir uzman, her çalışana sağlık gözetimi...

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye, dünyada ise üçüncü durumda. Ancak aradan geçen yıllara rağmen, her yıl binlerce canımızı iş kazalarına kurban vermeye devam ediyoruz. Peki, yasası bu kadar güçlü olan bir ülke, sahada neden bu kadar güçsüz?

"Kader mi, İhmal mi?"

Bizim en büyük düşmanımız bizzat kendi sözcüklerimiz: "Fıtrat", "Kader", "Bana bir şey olmaz." İSG’yi bir "yaşam kültürü" değil, aşılması gereken bir "bürokratik engel" olarak görüyoruz. İşveren için İSG profesyoneli bir "maliyet", çalışan için ise baret takmak bir "yük". Güvenlik önlemlerini üretimi yavaşlatan bir pranga olarak gördüğümüz sürece, dünya liginde en alt sıralardan kurtulmamız imkansız.

Maaşı İşverenden Alan Denetçi

Düşün ki bir hakemsiniz ama maaşınızı maçın taraflarından biri ödüyor. Kararlarınız ne kadar adil olabilir? Türkiye’deki İSG sisteminin en zayıf halkası, İSG profesyonellerinin ekonomik bağımsızlığının olmamasıdır. Uzman veya hekim, hayati bir risk gördüğünde işi durdurma yetkisine sahip olsa da, bu yetkiyi kullandığı an "kapı önüne koyulma" riskiyle karşı karşıyadır. OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) arasındaki kıran kırana fiyat rekabeti, hizmeti bir "imza ve kaşe" formalitesine indirgemiştir.

Meslek Hastalıklarındaki "Mucizevi" Sıfır!

İş kazalarında Avrupa liderliğine oynarken, meslek hastalıkları istatistiklerinde neden neredeyse "sıfır" çekiyoruz? Çünkü bizde meslek hastalığı "yok" değil, "teşhis edilemiyor". Hastanelerimizde meslek hastalığı tanısı koyacak sistem işlemediği, işyeri hekimi ile hastane arasındaki sevk zinciri koptuğu için binlerce işçi yavaş yavaş ölürken, kağıt üzerinde hepsi "doğal ölüm" gibi görünüyor.

Kayıt Dışı ve Taşeron Bataklığı

İSG kuralları, parıltılı plazalarda veya kurumsal fabrikalarda bir nebze işlese de; asıl kıyım kayıt dışı istihdamda ve kontrolsüz taşeron sisteminde yaşanıyor. Bir işin on parçaya bölünüp on farklı alt işverene verildiği bir ortamda, sorumluluk da buharlaşıp gidiyor. İşçinin eğitimi, ekipmanı ve can güvenliği bu karmaşada ilk feda edilen unsur oluyor.

Sonuç: Tasarrufun Bedeli Can Olmamalı

Bugün Sağlık Bakanlığı’nın bile hastanelerin tehlike sınıfını düşürerek "maliyet tasarrufu" yapmaya çalıştığı bir iklimde, küçük esnafın veya inşaatçının kurallara uymasını beklemek hayalperestlik olur.

İş sağlığı ve güvenliği, bir "ceza ödeme" veya "evrak tamamlama" yarışı değildir. İSG, akşam eve dönen babanın, annenin veya evladın sağ salim sofraya oturabilme güvencesidir. Türkiye bu konuda geride kalıyor; çünkü biz henüz "insanı" değil, "bilançoyu" korumayı seçiyoruz.

Unutmayalım ki; alınmayan her önlem, aslında bir cinayete davetiyedir. Ve hiçbir tasarruf, bir insanın hayatından daha değerli değildir.

Tehlike Sınıfları Komisyonu 17.02.2026 tarihinde toplandı ve hastanelerin tehlike sınıfının ‘çok tehlikeli’den ‘tehlikeli‘ye düşürülmesi önerisi görüşüldü ancak öneri beşe karşı altı oyla reddedildi.

6'ya 5 biten oylama, aslında ülkede İSG vizyonunun ne kadar bıçak sırtı bir dengede durduğunu gösteriyor. Eğer o tek oy değişseydi, bugün "tehlikeli" sınıfına düşen hastanelerde koruyucu önlemler gevşeyecek, risk analizleri seyrelecek ve zaten tükenmişlik sınırında olan sağlık çalışanları daha korumasız bir ortama itilecekti.

Uluslararası literatür (ILO ve WHO standartları) hastaneleri neden "Çok Tehlikeli" görür? Çünkü bir maden ocağında risk bellidir; göçük veya gaz sızıntısı. Ancak bir hastanede; ameliyathanedeki anestezi gazından radyoloji ünitesindeki ışına, laboratuvardaki tüberküloz mikrobundan acil servisteki şiddet vakasına kadar her köşe başında farklı bir ölümcül risk bekler.

Kendi çalışanının maruz kaldığı riskleri hafife alan bir anlayışın, gelecekte hangi güvenlik tavizlerini vermeyeceğini kim garanti edebilir?