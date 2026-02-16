Son günlerde Sağlık Bakanlığı’nın, hastanelerin "Çok Tehlikeli" olan işyeri tehlike sınıfını "Tehli̇keli̇" sınıfına düşürmek için yaptığı başvuru gündemde. 13.01.2026 tarihinde İşyeri Tehlikeli Sınıfları Belirleme Komisyonu toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda görüşülen tehlike sınıfı değişikliği önerilerinden birisi de hastanelerin tehlike sınıfının çok tehlikeli sınıftan tehlikeli sınıfa indirilme önerisi idi. Prosedür gereği tehlike sınıfı değişikliği önerilerinin toplantıdan en az 1 ay önce yapılması gerekiyordu, ancak Sağlık Bakanlığı başvuruyu geçen hafta yapmıştı. Başvurunun gündeme alınmasının usule aykırı olduğu gerekçesi ile TMMOB, TTB, TÜRK-İŞ önerinin gündeme alınmaması gerektiğini söylese de öneri gündeme alındı, görüşmeler sonrası TMMOB, TTB, TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN ve KESK’ in karşı oyuna rağmen öneri 7-5 (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Sanayi Bakanlığı) kabul edildi. Oylamadan sonra da TMMOB, TTB, TÜRK-İŞ’ in itirazları üzerine karardan vazgeçildi. Tutanak başvuru süresindeki aykırılık gerekçesi ile bir sonraki 17 Şubat 2026 tarihli toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Bakanlık, 2025 yılında kamu kurumlarında tam olarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yükümlülüklerinin, sağlık sektöründe zaten uygulanan kalite standartlarıyla örtüştüğünü savunuyor. Ancak bu talep, ilk bakışta idari bir düzenleme gibi görünse de, özünde çalışan güvenliğini sarsabilecek riskler barındırıyor.

İSTATİSTİKLER HER ŞEYİ ANLATIYOR MU?

Bakanlığın en güçlü argümanı, sağlık sektöründeki iş kazası ve ölüm oranlarının madencilik veya inşaat gibi "ağır sanayi" kollarına göre daha düşük olması. Dosyadaki verilere göre, madencilikte iş kazası insidansı binde 336 iken, sağlık hizmetlerinde bu oran binde 49.

Fakat burada kritik bir yanılgı var: Sağlıkta "ölümcül kaza" sayısının az olması, işin "daha az tehlikeli" olduğu anlamına gelmez. Bakanlık, hastanelerdeki kazaların çoğunu "düşük enerjili" (düşme, kesici-delici alet yaralanmaları) olarak tanımlıyor. Oysa o "düşük enerjili" dediğimiz bir iğne batması, çalışanın hayatı boyunca taşıyacağı bir virüsle sonuçlanabiliyor.

"BİYOLOJİK RİSK" KAĞIT ÜZERİNDE HAFİFLETİLEMEZ

Bakanlık başvurusunda, hastanelerdeki risklerin %70'inin biyolojik riskler olduğunu açıkça kabul ediyor. Bu risklerle mücadele eden enfeksiyon kontrol komitelerinin varlığı, bir güvenlik uzmanının marifetinden "daha üstün" bir koruma olarak sunuluyor.

Ancak asıl soru şu: Risk bu kadar yüksekse, neden sınıf düşürülüyor?

Sağlık çalışanlarının eğitimli ve bilinçli olması, maruz kaldıkları tehlikeyi ortadan kaldırmaz.

Hastanelerin dışarıdan gelen sivil vatandaşlara tamamen açık ve kontrolsüz olması, sanayi tesislerinden çok daha karmaşık bir güvenlik yönetimi gerektirir.

Ameliyathaneler, yoğun bakımlar ve radyoloji üniteleri, en az bir metal dökümhanesi kadar spesifik ve hayati riskler barındırır.

"YATAK SAYISI" BİR KRİTER Mİ, YOKSA BAHANE Mİ?

Başvuruda dikkat çeken bir diğer itiraz noktası ise yatak sayısı. Bir kurumun sadece yataklı hizmet vermesi nedeniyle "Çok Tehlikeli" sayılmasının orantısız olduğu savunuluyor. Oysa yataklı tedavi, 24 saat kesintisiz risk demektir. Ameliyathane hizmeti olmayan ama yataklı olan bir hastanenin "Tehlikeli" sayılması isteniyor; fakat bu yaklaşım, hastaneyi sadece bir "otelcilik" hizmeti olarak görme riskini taşıyor.

Sonuç: Güvenlikten Tasarruf Edilir mi?

HASTANELERDE "TEHLİKE" SINIFI DEĞİŞİMİ: GÜVENLİK Mİ, TASARRUF MU?

Bakanlık, hastanelerdeki risklerin zaten "Sağlıkta Kalite Standartları" ile yönetildiğini ve ağır sanayi kadar kaza yaşanmadığını savunuyor. Ancak madalyonun öteki yüzünde, istatistiklerin ötesinde çok daha somut bir gerçek var: Ekonomi ve maaş dengesi.

GÜVENLİĞİN DAKİKASI KAÇ LİRA?

Türkiye’deki İSG mevzuatına göre "Çok Tehlikeli" bir işyerinde uzman ve hekim, çalışan başına ayda toplam 55 dakika vakit ayırmak zorunda. Eğer sınıf "Tehlikeli" ye düşerse bu süre 30 dakikaya inecek. Yani Bakanlık, sınıf değişikliğiyle bir anda İSG personel maliyetini yarı yarıya düşürmüş olacak. Binlerce personelin çalıştığı dev şehir hastanelerini düşündüğünüzde, bu sadece bir "güvenlik" kararı değil, devasa bir bütçe operasyonudur.

MAAŞ HİYERARŞİSİ RAHATSIZ MI EDİYOR?

Bugün sahada ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir İş Güvenliği Uzmanı yaklaşık 150.000 TL, bir İşyeri Hekimi ise 200.000 TL civarında ücret alabiliyor. Bu rakamlar, hayat kurtaran uzman hekimlerin veya yoğun bakım cerrahlarının maaşlarıyla yarışır, hatta bazen onları geçer hale geldi.

Hastane koridorlarında, "Benim yaptığım ameliyatın sorumluluğu daha büyük ama kağıt imzalayan uzman benden fazla alıyor" serzenişi yankılanırken; Bakanlık bu sınıf değişikliğiyle aslında bir taşla iki kuş vurmak istiyor: Hem İSG maliyetlerini kısmak hem de hastane içindeki bu "maaş dengesizliğini" idari bir manevrayla aşağı çekmek.

KAĞIT ÜZERİNDE AZALAN RİSK, GERÇEKTE ÖLEN TEDBİR

Peki, bir imza ile hastane daha mı güvenli hale gelecek? Tabii ki hayır.

Biyolojik Tehditler: HIV, Hepatit veya yeni nesil virüsler, bir genelgeyle "daha az tehlikeli" hale gelmiyor.

Radyasyon ve Kimyasallar: Ameliyathanelerdeki anestezi gazları veya radyoloji ünitelerindeki ışınlar, sınıf değişince çalışanları daha az etkilemeyecek.

Şiddet Vakaları: Sağlıkta şiddetin tırmandığı bir dönemde, sınıfı düşürmek demek; güvenlik önlemlerini ve risk analizlerini seyreltmek demektir.

SONUÇ: TASARRUFUN BEDELİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI OLMAMALI

Eğer bir cerrahın veya asistanın maaşı düşük kalmışsa, bunun çözümü iş güvenliği standartlarını aşağı çekmek değildir. Çözüm, hekimin maaşını hak ettiği seviyeye çıkarmaktır.

Hastaneleri "Tehlikeli" sınıfa çekmek, sadece bilançoları rahatlatır. Ancak o "düşük enerjili" denilen tek bir iğne batmasıyla hayatı kararan bir hemşirenin veya radyasyon nedeniyle sağlığını kaybeden bir teknisyenin hesabını hiçbir bütçe tasarrufu kapatamaz.

Güvenlikten tasarruf, felakete davetiyedir. Sağlık çalışanları, kendilerini "çok tehlikeli" bir ortamda feda ederken, kağıt üzerinde "daha az korunmayı" hak etmiyorlar.

Bakanlığın bu talebinin arkasında, İSG hizmetlerinin getirdiği mali ve idari yüklerin (insan gücü, özlük hakları, harcamalar) yönetilmesindeki zorluklar olduğu seziliyor. Ancak çözüm, tehlikeyi "kağıt üzerinde" azaltmak değildir.

Sağlık profesyonelleri, Hipokrat'ın "önce zarar verme" ilkesiyle yetişir. Devletin de kendi çalışanına karşı sorumluluğu aynı olmalıdır. Hastaneleri maden ocaklarından farklı kılan şey, riskin türüdür, büyüklüğü değil. Bu yüzden, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayan o "Çok Tehlikeli" zırhını gevşetmek, uzun vadede telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir.