2026 FIFA Dünya Kupası'nda sıra dışı bir gelişme yaşandı.

Belçika'nın Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcusu Jeremy Doku, ilk çocuğunun doğumunda eşinin yanında olmak için Dünya Kupası'ndan çekildiğini açıkladı.

'DÜNYA KUPASI'NDAN ÇEKİLMEYE VE EŞİMİN YANINDA OLMAYA KARAR VERDİM'

Doku konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası'ndan çekilmeye ve çocuğumuzun doğumunu karşılarken yanında olmak için eşimin yanına dönmeye karar verdim. Bir futbolcu olarak bu sporu derinden seviyorum, benimle birlikte savaşan takım arkadaşlarıma değer veriyorum ve beni destekleyen her taraftarı kalbime yakın tutuyorum. Yine de eşim bana doğum tarihinin yaklaştığını söylediğinde ve onun bu muazzam ama göz korkutucu yolculuğa tek başına katlandığını hayal ettiğimde, kalbim durumu netleştirdi: 'Ailemin şu an bana ihtiyacı var, geri dönmeliyim.'"

DOKU'NUN KARARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Dünya Kupası'nda G Grubu'nda mücadele eden Belçika'da ilk maçta Mısır'a karşı forma giyen Doku, İran ile oynanan ikinci maçın kadrosunda yer almamıştı.

Belçika iki maçta da berabere kalarak 2 puan topladı ve son 32 tur şansını son maça bıraktı. Böylesine kritik bir durumda takımın yıldız oyuncusu Doku'nun bu kararı futbol kamoyunu adeta ikiye böldü.