CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olarak hem siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de kişisel hayatına dair açıklamalar yaptı.

Konuşmasında seçim sonrası oluşan moral bozukluğunu aşmak için sorumluluk üstlendiğini belirten Özel, partisinin yeniden güç kazanması ve iktidara gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Türkiye’de gençlerin umutsuzluk yaşadığını ifade eden Özel, bu tabloyu değiştirmek için seçim kazanmanın zorunlu olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara mücadele çağrısında bulunan Özel, ülkedeki siyasi rekabette devlet imkanlarının iktidarın lehine kullanıldığını öne sürdü. Bu durum karşısında muhalefetin en büyük gücünün birlik olduğunu savunan Özel, seçmenlerin ve partililerin sürece aktif şekilde katılması gerektiğini belirtti.

Özel, açıklamalarının sonunda şu çağrıda bulundu:

"Pijamaları çıkarsınlar, kumandaları bıraksınlar, çağrıldıkları yere koştursunlar. Bu konuda ciddiyim. Kim neden şikayet ediyorsa bunun bir tane çözümü var: Mücadele etmek. Karşımızda devletin bütün imkanları var. Devlet deyince aklınıza ne geliyorsa, hepsi bir kişinin ve bir partinin iktidarda kalmasını sürdürmek için kullanılıyor. Bunun karşısında bizim sadece 'bir arada olmak' denen gücümüz var. Bir yere çağrıldığında 'Giden olur, ben gitmeyeyim' diyen teslim olmuş demektir. Meydanlar on binler, yüz binler, milyonlar olursa bu ülkede erken seçim de olur, herkes de kurtulur. Üzerine ne görev düşüyorsa, hiç olmazsa önümüzdeki iki yıl çağrıldığı her yere koşan, isteneni veren, denileni yapan, bir ucundan tutan ve birlikte kurtaracak bir motivasyona ihtiyaç var. Mümkünse partiye üye olmak, olunamıyorsa bile mutlaka bir işin ucundan tutmak lazım. Bunu tavsiye ediyorum.

Sonra çok güzel tavsiyelerim olacak ama o güzel günlerin gelmesi için önce seçim kazanmamız lazım. Şu anda benim kendime dair de ülkeye dair de gelecek seçimleri kazanmak dışında bir motivasyonum yok. Çünkü kazanamazsak sonrası çok berbat bir durum. Ama kimse enseyi karartmasın. Geçen gün Erdoğan'a söyledim, 'Bizim adımız Tatar Ramazan bzi bu oyunu bozarız' dedim. Böyle düşünen herkes bu oyunu bozmak, adalet için ve ülkenin gelecekte çok daha iyi yaşanabilir bir ülke olması için elinden geleni yapmalı."