CHP'li Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de 6,3 trilyon liralık borç yüküyle bayrama girildiğini kaydetti. CHP Gürer, bayramların toplumsal dayanışma ve paylaşım günleri olduğunu söyleyerek, bu bayramın birçok vatandaş için stres ve kaygı ile geçtiğini ifade etti.

Yurttaşların bayrama borç yükü ile girdiğini, icra korkusu ve geçim sıkıntısının baş gündem maddeleri haline geldiğini belirtti. Gürer, toplumun ekonomik zorluklar nedeniyle bayram sofralarını adeta borç ile kurmaya çalıştığını dile getirdi.

BİRÇOK İNSAN ZOR DURUMDA

Gürer, 13 Mart tarihli verilere dayanarak, Türkiye'de vatandaşların toplam borcunun 6 trilyon 365 milyar 285 milyon TL seviyesine ulaştığını duyurdu. Özellikle bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 5 trilyon 992 milyar 694 milyon liraya çıktığını açıkladı.

Bu borçların 271 milyar 593 milyon lirasının artık takibe düştüğünü ve bu durumun birçok insanın zor durumda kalmasına yol açtığını belirtti. Ayrıca, 101 milyar liralık borcun varlık yönetim şirketlerine devredildiğini ifade ederek, bu tablonun ekonomik krizin vatandaşların gündelik yaşamına olan yansımalarını gözler önüne serdiğini ifade etti.

KREDİ KARTI KULLANIMI ARTTI

Gazetekritik'teki habere göre Gürer, Türkiye’de bireysel kredi kullanımının son bir yıl içinde 1,9 milyon artarak 43,8 milyon kişiye ulaştığının altını çizdi. Bu göstergeler, neredeyse her iki kişiden birinin bankalara borçlu hale geldiğini ortaya koyuyor. Ortalama kredi bakiyesinin 138 bin liraya ulaştığını belirten Gürer, bu durumun borcun artık bir seçenek değil, zorunluluk haline dönüşmekte olduğunu açıkça ortaya koydu. Paylaşılan bu rakamlar, harcamaların keyfi bir tüketimden ziyade, tamamen hayatta kalma odaklı bir mecburiyete dönüştüğünü kanıtlıyor.

KART HARCAMALARI GIDAYA YÖNELİK

Gürer, vatandaşların kredi kartı harcamalarının giderek temel ihtiyaçlara yöneldiğine vurgu yaptı. Bayram öncesinde yapılan market, gıda ve yemek harcamalarının toplamının 184 milyon 132 bin TL’ye, toplam kredi kartı harcamasının ise 587 milyon 278 bin TL seviyesine ulaştığını söyledi.

'KREDİ KARTI KULLANMAYA MECBUR KALINIYOR'

Milletvekili Gürer, yalnızca Ocak ayında yüz binlerce kişinin kredi ve kredi kartı kullanmaya mecbur kaldığını vurgulayarak, 244 bin kişinin ilk kez kredili mevduat hesabı açtığını ve 181 bin kişinin ilk kez kredi kartı kullandığını belirtti. Ayrıca, 103 bin kişinin tüketici kredisi için başvuruda bulunduğunu ifade etti. Eskiden bayram öncesi alışverişleri için çarşıların hareketli olduğunu hatırlatan Gürer, günümüzde insanların alışverişlerini kredi limitlerine göre yapmak zorunda kaldığını dile getirdi. Bu durum, ekonomik buhranların toplum üzerinde yarattığı etkilerin somut bir göstergesidir.

İCRA DOSYALARI ARTTI

2026’nın Ocak ayında yalnızca kredi kartı borcundan dolayı 182 bin 797 kişinin, bireysel kredi borçlarından dolayı ise 135 bin 663 kişinin yasal takibe alındığını belirten Gürer, bir ay içinde yüz binlerce kişinin icralık hale geldiğini vurguladı. Bu durum, bayramda çocuklarına harçlık veremeyen, mutfakta et bulamayan ve torunlarına şeker alamayan bir toplumu karşı karşıya getirmektedir. Ülke genelinde icra dosyalarının sayısının artması, sistemin bir an önce çözüm bulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 2026 yılı itibarıyla 2 milyon 239 bin 799 yeni icra dosyası açılmış, toplamda ise 24 milyon 466 bin 58 icra dosyası bulunmaktadır.

256 BİN 494 KİŞİ BORCUNU ÖDEYEMEDİ

Gürer, Risk Merkezi verilerine de değindi. Gürer, tasfiye olunacak alacakların bir yılda %111 oranında artarak 311,7 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. Gürer, 4 milyon 256 bin 494 kişinin borcunun halen ödenemediği ve bu vatandaşların bankaların kara listesinde olduğunu hatırlattı.

Gürer, bu insanların toplumdan dışlanmış durumda olduğunu ve hayatlarının kısıtlandığını ifade etti.

Gürer, vatandaşların borç yükünün hafifletilmesi ve faiz oranlarının aşağı çekilmesi ile üretimin desteklenmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Gürer aynı zamanda israfla mücadelenin, sosyal adaletin tesis edilmesinin ve icra süreçlerinde yeni düzenlemelere gidilmesinin önemini vurguladı.