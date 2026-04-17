Sarı kırmızılı ekip, bu kararını Alman kulübüne iletmeye hazırlanıyor. Devre arasında eski futbolcusu Boey’u yeniden takıma kazandıran Galatasaray’da, Fransız sağ bek performansını artırarak son haftalarda ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdı. Gösterdiği performansın ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili kulüp içinde değerlendirme yapıldı.

NTV’nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, sezon sonunda Boey’un bonservisini almak istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı kırmızılıların Bayern Münih’e 15 milyon euro ödemesi gerekecek. Sacha Boey, Galatasaray’daki ikinci döneminde 13 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.