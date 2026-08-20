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Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Valiliği himayesinde, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazılar, Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Resul Yelen başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin bulunduğu Bayburt Kalesi’nde bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda, yerleşim tarihinin İlk Tunç Çağı’na kadar uzandığını gösteren kalıntılara ulaşıldı.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri de kazı alanını düzenli olarak ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, İl Müdür Yardımcısı Osman Özyurt ve Müze Müdürü Adem Bedir, kazı alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her yeni buluntuyla Bayburt’un geçmişine ilişkin önemli bilgiler elde edilirken, kazı ve koruma çalışmalarıyla kentin önemli kültür miraslarından biri olan Bayburt Kalesi’nin tarihinin aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bayburt Kalesi, devam eden arkeolojik çalışmalarla bölgenin geçmişine ilişkin yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.