Batan geminin ardındaki sessiz çığlık: ‘Bir dua edecek mezarları olsun yeter’

Merve Temel, aynı dönemde Kuzey Kıbrıs açıklarında 554 metre derinlikte batan feribotta neredeyse tüm naaşlara ulaşıldığını hatırlattı. Yetkililere bu örneği verdiklerinde “Kıbrıs berrak, yukarıdan bakınca aşağıyı görüyorsun. Orada daha kolay” cevabını aldıklarını söyledi. “Evet, Marmara daha derin, daha bulanık ve demirler var. Ama daha zor diye hiç denenmeyecek mi? Yalnızca deniz yüzeyi taraması yapılıyor, yüzeye cenaze çıkarsa diye. Deniz dibine bakılmıyor. Güvertede 3 kişinin görüldüğünü sanıklar söylüyor. Diyelim ki çeşitli araçlar yardımıyla geminin demirleri kesilmeyecek ve içine bakılmayacak. Ama bir kişi bile güvertedeyse, onların dip taramasında bulunma ihtimali var” diye konuştu.