Olay, saat 14.30 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi, Azakoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hostelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hostelde kalan Vecdi Şimşek’ten (58) bir süredir haber alamayan işletme yetkilileri durumdan şüphelenerek odayı kontrol etti. Şimşek’in tepki vermemesi üzerine yetkililer durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda, 58 yaşındaki Vecdi Şimşek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Şimşek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Dinek Mahallesi’nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Morgu’na nakledildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.