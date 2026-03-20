Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, liglerde bu haftanın karşılaşma programı şu şekilde duyuruldu:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

YARIN:

15.30 Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

22 MART PAZAR:

13.00 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Türk Telekom-Mersin Spor (Ankara)

18.00 Beşiktaş GAİN-Trabzonspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.30 Glint Manisa Basket-Karşıyaka (Muradiye)

23 MART PAZARTESİ:

19.00 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol (ENKA)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

YARIN:

14.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

16.30 Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

22 MART PAZAR:

13.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

14.45 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Gazanfer Bilge)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Finalspor-Cemefe Gold Haremspor (TOFAŞ)

23 MART PAZARTESİ:

20.00 Çayırova Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Çayırova)