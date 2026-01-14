Başakşehir'in Faslı yıldızı Amina Harit, kendisine yapılan röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde oynadığı kulüplerle hep üst sıralar için mücadele ettiğini belirten Faslı oyuncu, "Marsilya, Fransa'nın en büyük kulüplerinden biriydi. Şampiyon olamıyorsak ikinci, üçüncü sıra için mücadele ediyorduk. Buraya geldiğimde ise şunu net gözlemledim, Başakşehir değeri tam yansıtılmayan bir kulüp özellikle kamuoyu önünde.

Bana göre Başakşehir, Türkiye'deki dört değerli kulüpten biri. Kadro ve kalite anlamında bizimle yarışabilecek çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Başakşehir'in her sezon ilk 2-3 sıra içerisinde olması gerekiyor. Başakşehir gibi bir kulübe de bu yakışır zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Harit, "Senden beklenti her zaman çok büyüktü. Yeteneğinle hep dikkat çektin, çok büyük takımlarda çok farklı bir kariyerin olabilir miydi? Sana göre kariyerinde bir kırılma anı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu soruya cevabım her şey diyebilirim. Futbola olması gerektiği kadar ciddi bakmadığım için belki de işler bu noktaya geldi diye düşünüyorum. Çok daha büyük bir kariyerim olabileceğinin farkındayım. Çok daha büyük kulüplerde boy gösterebileceğimi sürekli zaten ailemle ve arkadaşlarımla da konuşuyorum. Ama bence hayatımdaki her şeyin belli bir sebebi var. Yaşadığım her şeyden ders çıkarttım.

Çok inançlı bir insanım ve bugüne kadar yaşadıklarımın daha önce yazıldığını düşünüyorum. Bugüne kadar yaptıklarımdan da gurur duyuyorum. Çünkü çok büyük kulüplerde, çok büyük turnuvalarda ve çok büyük maçlarda oynama şansı yakaladım. Ama yine de derinlerde içimde daha iyisini yapabilir miydim? Belki daha iyisi olabilir miydi diye bir soru demeyeyim de bir düşünce oluyor. Kesinlikle böyle bir potansiyelimin olduğunu ve bunu yapabileceğimi söyleyebilirim."

GALATASARAY SÖYLEMİ

Amina Harit, "Daha önce de Türk takımlarıyla adın çok anıldı. O zaman transferin neden gerçekleşmedi?" sorusuna, "Geçtiğimiz transfer dönemlerinde özellikle Galatasaray'la çok yakın temaslarım oldu, hatta neredeyse anlaşmıştım. Fakat belli sebeplerden olmadı. Galatasaray'la görüştüğüm dönemde Marsilya'yla da sözleşme yenileme görüşmelerim vardı ve tercihimi Marsilya'dan yana kullandım. Türkiye'ye gelmeyi açıkçası yine düşünmüyordum. Benim için beklenmedik bir durum oldu ama Allah böyle istedi diyebiliriz. Futbol oynamaktan yeniden keyif almak istiyordum ve bundan dolayı Rams Başakşehir'e geldim. Rams Başakşehir'e gelmemde en önemli etken Nuri hoca oldu." yanıtını verdi.