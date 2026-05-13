Gölbucağı Mahallesi mevkiinde gerçekleşen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye hızla emniyet ve sağlık birimleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tetkiklerde, yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik incelemesinde hayatını kaybeden kişinin Hakan Aydın olduğu saptandı.

İLK ŞÜPHE: KALP KRİZİ

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmeler, Aydın’ın geçirdiği bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret ediyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aydın’ın naaşı, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.