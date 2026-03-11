Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kurucusu ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Göktürk, “2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım.” dedi.

BARIŞ GÖKTÜRK: 'KALICI BAŞARI KURUMSAL SİSTEMLE GELİR'

Fenerbahçe’nin sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmesi için kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirten Göktürk, yıldız transferlerin tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Göktürk, “Kalıcı sportif başarı yalnızca yıldız transferlerle değil, doğru kadro mühendisliği ve profesyonel futbol aklıyla mümkün.” dedi.

'SON 40 YILDA 8 ŞAMPİYONLUK'

Fenerbahçe’nin futbolda beklenen başarıyı elde edemediğini söyleyen Göktürk, son yıllardaki tabloya dikkat çekti.

Barış Göktürk, “Son 40 yılda Fenerbahçe futbolda 8 şampiyonluk yaşadı. Aynı dönemde rakip kulüplerden biri 19, diğeri ise 10 şampiyonluk kazandı.” ifadelerini kullandı.

'2026’DA SEÇİM DOĞRU DEĞİL'

Göktürk, kulübün 2026 yılında olağanüstü seçime gitmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Göktürk, “2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen mecbur kalırsak elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026’da aday olmayacağız.” dedi.

FUTBOL KOMİTESİ VE EKONOMİK PROJELER

Seçilmesi halinde kulüpte profesyonel bir futbol yapılanması kurmayı planladığını belirten Göktürk, ilk adım olarak bir futbol komitesi oluşturacaklarını açıkladı.

Göktürk, “Seçilmemiz halinde profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

'GELİRİ EN AZ İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kulübün rekabet gücünü artırmak için ekonomik yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Göktürk, Fenerbahçe’nin gelirlerini en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Göktürk, sözlerini taraftara çağrı yaparak tamamladı ve “Sezon henüz bitmedi. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli.” dedi.