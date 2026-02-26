UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanında turu getiren gollerden birine imza atan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: 'TARAFTARIMIZA SÖZ VERİYORUZ DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Taraftar desteğine dikkat çeken Barış Alper, “Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik.” dedi.

Takımın performansından memnun olmadıklarını ifade eden milli futbolcu, “İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama… Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Maçın zorluk derecesine değinen Barış Alper, “3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz.” dedi.

'TAKIMIN HEDEFLERİ DAHA ÖNEMLİ'

Kişisel hedefleri sorulan yıldız oyuncu, “Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.