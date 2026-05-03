Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı’nda su seviyesinin artması nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılabileceğini duyurdu.
Yağışlar ve kar erimeleri sonucu baraj rezervuarına gelen su miktarının ciddi şekilde arttığı belirtildi.
KONTROLLÜ TAHLİYE GÜNDEMDE
Açıklamada, artan su debisi nedeniyle barajdaki su kotunun maksimum seviyeyi aşmasının beklendiği ifade edildi.
Bu nedenle olası riskleri önlemek amacıyla kontrollü su tahliye işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bildirildi.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Valilik, tahliye sürecinde can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşların resmi duyuruları yakından takip etmesini istedi.
Özellikle nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayanların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
RİSKLİ ALANLARDAN UZAK DURUN
Yetkililer, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler ve barınaklarda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Tahliye sürecinde su seviyesinde ani yükselişler yaşanabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşların bu alanlardan uzak durması gerektiği ifade edildi.