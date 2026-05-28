Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Çoşkun Sürücü ile arkadaşı Ümit Öner, motosikletle et yüklü 16 LKC 18 plakalı kamyoneti takip etmeye başladı

Motosikletin arkasında oturan Ümit Öner, kamyonetin yavaşlayıp durakladığı sırada aracın kasasına çıktı. Kamyonet yeniden hareket edip yoluna devam ederken kasadaki yaklaşık 40 kilogram eti çalan Öner, araçtan atlayarak kendisini takip eden motosiklete binip uzaklaştı.

Hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etlerinin çalındığını fark eden kamyonet sürücüsü Bekir Ç.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Çoşkun Sürücü ile Ümit Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

