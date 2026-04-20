Bangladeş’in resmi haber ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) kaynaklı habere göre, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi.

“BANGLAR JOYJATRA” İÇİN GÜVENLİ GEÇİŞ TALEBİ

Görüşmede Rahman, İran tarafından daha önce geçiş izni verilen ancak boğazda bekletilen Bangladeş bayraklı “Banglar Joyjatra” adlı geminin güvenli şekilde yoluna devam edebilmesi için destek talep etti. Rahman ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı geçişlerinde Bangladeş’i izin verilen ülkeler arasına dahil etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BANGLADEŞ’TEN İTİDAL VE DİPLOMASİ VURGUSU

Bangladeş’in bölgedeki gelişmelere karşı dengeli bir politika izlediğini vurgulayan Rahman, taraflara itidal çağrısı yaparak sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İRAN’DAN SÜREÇLE İLGİLİ TALİMAT AÇIKLAMASI

İranlı yetkili Hatibzade ise konunun ilgili kurumlara iletildiğini ve gerekli talimatların verildiğini açıkladı. Tarafların, sürecin takibi için diplomatik temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.