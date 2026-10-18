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Kaynak: Haber Merkezi

Yenimahalle'de yaşanan olayda silahla vurularak yaralanan 2 kişi, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Metin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor.

AYNI SAATLERDE YENİ SALDIRI

Aynı saatlerde Altınkum Mahallesi'ndeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgadaysa biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheliyi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Kadırga Koyu'nda saklandıkları yerde suç aletleriyle birlikte yakaladı.