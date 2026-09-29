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Fon soruşturması kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık işlem yaptığı belirtilen ve "Balıkçı İsmet" adıyla tanınan İsmet Öğüt gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması çerçevesinde, "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt gözaltına alındı.

Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili daha önce inceleme başlatılmıştı.

Yapılan mali incelemeler sonucunda, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi.

Öte yandan, Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık ya da ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının da araştırıldığı bildirilmişti.

Fonlardan yapılan yüksek tutarlı para çıkışlarının kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağına ilişkin incelemelerin kapsamlı şekilde sürdüğü kaydedilmişti.