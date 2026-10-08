Ticaret Bakanlığı piyasa denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi
Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimler sonucunda riskli saptadığı bir markanın spor malzemenin satışını yasakladı. Ürünün piyasadan toplatılmasına hükmetti.Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık, insan sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike barındıran bir spor ekipmanına yönelik yaptırım uyguladı.
Gerçekleştirilen tetkikler sonucunda ilgili malzemenin ticari faaliyetine son verildi.
Dağıtım ağında ve raflarda yer alan ürünlerin de acilen toplatılması talimatı verildi.
Ürün, ilgili kurumun internet ortamındaki Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ilan edildi.
Denetimle yetkili birimlerin yürüttüğü incelemeler neticesinde, Nk etiketine sahip bir spor aletinin kullanıcılar bakımından tehlike yarattığı saptandı.
Masa tenisi takımlarında ürünün kimyasal (kurşun ve kadmiyum) testlerinden geçemediği belirtildi.
Elde edilen bulguların ardından söz konusu malzemenin satışına hukuki engel getirildi.
Dükkanlarda bulunan stokların toplanması için de resmi süreç devreye sokuldu.
Bakanlık, halkın güvenliğini gözetmek amacıyla gerçekleştirdiği piyasa kontrolleri çerçevesinde tehlike arz eden malları aynı platform üzerinden duyurmayı sürdürüyor.