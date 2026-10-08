Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi

Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimler sonucunda riskli saptadığı bir markanın spor malzemenin satışını yasakladı. Ürünün piyasadan toplatılmasına hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı piyasa denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 2

Bakanlık, insan sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike barındıran bir spor ekipmanına yönelik yaptırım uyguladı.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 3

Gerçekleştirilen tetkikler sonucunda ilgili malzemenin ticari faaliyetine son verildi.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 4

Dağıtım ağında ve raflarda yer alan ürünlerin de acilen toplatılması talimatı verildi.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 5

Ürün, ilgili kurumun internet ortamındaki Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ilan edildi.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 6

Denetimle yetkili birimlerin yürüttüğü incelemeler neticesinde, Nk etiketine sahip bir spor aletinin kullanıcılar bakımından tehlike yarattığı saptandı.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 7

Masa tenisi takımlarında ürünün kimyasal (kurşun ve kadmiyum) testlerinden geçemediği belirtildi.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 8

Elde edilen bulguların ardından söz konusu malzemenin satışına hukuki engel getirildi.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 9

Dükkanlarda bulunan stokların toplanması için de resmi süreç devreye sokuldu.

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Bakanlık raflardan toplatıyor: Spor ürününde kimyasal tehlikesi - Resim: 10

Bakanlık, halkın güvenliğini gözetmek amacıyla gerçekleştirdiği piyasa kontrolleri çerçevesinde tehlike arz eden malları aynı platform üzerinden duyurmayı sürdürüyor.

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