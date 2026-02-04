Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru’nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ilişkin köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, paylaşımın hukuka aykırı olduğuna hükmederek Özdağ’ın Ersoy’a 1 lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

'Gerekirse AİHM'e kadar gideceğim'

Kararın ardından T24’e konuşan Özdağ, yalnızca köşe yazısını paylaştığını belirterek, “Bu kararı istinafa taşıyacağım, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim. Davaları kazandıktan sonra ben de sembolik bir tazminat davası açacağım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Dava konusu olan yazıda, Belek’teki Orman Yangın Üssü’nün kapatıldığı, alanın imara açıldığı ve Bakan Ersoy’a ait olduğu öne sürülen bir şirket tarafından lüks otel inşa edildiği iddiaları yer almıştı. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu arazinin tahsis sürecine ilişkin detayları paylaşmış; alanın 1990 yılında Serik Belediyesi’ne tahsis edildiğini, belediyenin özel bir şirkete verdiğini, bakanlığın itirazı üzerine tahsisin iptal edildiğini ve hukuki sürecin bakanlık lehine sonuçlandığını duyurmuştu.

Bakan Ersoy’un açtığı 1 liralık tazminat davasında mahkeme, Özdağ’ın paylaşımının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Kararla birlikte sembolik tazminat talebi kabul edilmiş oldu.