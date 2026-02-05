Galatasaray yeni transferi Renato Nhaga'yı Casa Pia'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

GALATASARAY NHAGA TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro"

NHAGA GALATASARAY'IN EN UCUZ TRANSFERİ OLDU

Bu sezon transferde rekor harcamalar yapan Galatasaray'da Renato Nhaga bonservis bedeli ödenerek takıma katılan en ucuz isim oldu. 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu geleceğe yatırım olarak nispeten düşük bir maliyetle transfer edildi.

GALATASARAY'IN 2025-26 SEZONU TRANSFERLERİ

Victor Osimhen: 75.00 milyon €

Wilfried Singo: 30.77 milyon €

Uğurcan Çakır: 27.50 milyon €

Ismail Jakobs: 8.00 milyon € (Zorunlu satın alma)

Przemyslaw Frankowski: 7.00 milyon €

Renato Nhaga 6.50 milyon €

Noa Lang: 2.00 milyon € (Kiralama bedeli)

Leroy Sané: Bedelsiz

İlkay Gündoğan: Bedelsiz

Yáser Asprilla: Kiralık