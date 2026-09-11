İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Çiftçi Türkpol'ü açıkladı: Yerli Interpol geliyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında dikkat çeken bir teklif sundu. Çiftçi, Interpol ve Europol benzeri yerli “Türkpol” yapılanmasının kurulmasını önerdi. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın teklife olumlu yaklaştığını açıkladı.Kaynak: DHA
Toplantının gündeminde sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumar konularının bulunduğunu belirten Çiftçi, bu alanlarda iş birliği imkanlarının ele alındığını söyledi.
Çiftçi, “Toplantıda özellikle sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör ve uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili konuları değerlendirdik, iş birliği alanlarını ele aldık” ifadelerini kullandı.
TÜRKPAP DEVREDE
Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanında oluşturulan mekanizmalar hakkında da bilgi veren Çiftçi, geçen yıl kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu’na (TürkPAP) dikkat çekti.
Çiftçi, TürkPAP’ın yürürlüğe girdiğini ve devrede olduğunu belirterek, toplantıda ele alınan önemli konulardan birinin de Suçla Mücadele Konseyi’nin oluşturulması olduğunu söyledi.
Suçla Mücadele Konseyi’nin yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi başlıkları kapsadığını aktardı.
"TÜRKPOL" İÇİN İLK TEKLİF GELDİ
Toplantının ardından en dikkat çeken açıklama ise Türk devletleri arasında yeni bir kolluk iş birliği mekanizmasının kurulmasına ilişkin oldu.
Çiftçi, “Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan ‘Türkpol’un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim” dedi.
4 ÜLKEDEN TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞIM
Kazakistan’ın yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın içişleri bakanlarının da öneriye olumlu yaklaştığını belirten Çiftçi, Türkpol’ün kurulması halinde sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede iş birliğinin güçleneceğini ifade etti.
Çiftçi, “Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar" dedi.
Bakan Çiftçi "İnşallah ileride Türkpol’ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.