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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off serisinin dördüncü maçında Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain'i ağırladı.

BAHÇEŞEHİR TARİHİ AVANTAJI KULLANAMADI, BEŞİKTAŞ SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Bahçeşehir Koleji tarihinde ilk defa finale yükselebilmek için ev sahibi avantajını kullanamadı ve Beşiktaş Gain sahadan 73-71'lik galibiyetle ayrılarak seriyi 2-2'ye getirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ANTHONY BROWN YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ta sahanın en skorer oyuncusu Anthony Brown 16 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı olurken Bahçeşehir'de Tyler Cavanaugh'un 14 sayı, 7 ribauntluk performansı yeterli olmadı.

FİNALE GİDEN YOL AKATLAR'DAN GEÇİYOR

Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibini iki takım arasında Akatlar'da oynanacak son maç belirleyecek.