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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli’ye fon soruşturmaları ve AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddialar da soruldu.

BAHÇELİ'DEN 3 KELİMELİK YANIT

MHP lideri Bahçeli, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddialar hakkında yöneltilen soruya, “Yorum yapmıyoruz efendim” yanıtını verdi.

İDDİALAR SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Fon soruşturması kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile birlikte hisse işlemlerinden 2,2 milyar lira elde ettikleri iddiasının ardından AK Parti’deki tüm görevlerinden ve bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.