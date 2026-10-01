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Kaynak: ANKA

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda "fon krizi" olarak gündeme gelen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruşturmanın sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Arınç, "Sonuna kadar gidilecektir, görelim. Ortaya ne çıkacak, bilelim. Bunlardan, hepsinden hesap soralım" dedi.

TBMM Başkanlığı tarafından yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla tören salonunda düzenlenen resepsiyona katılan Arınç, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, Türkiye'nin yalnızca bu olayla sınırlı bir sorun yaşamadığını belirterek, gelişmelerden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda fon krizi veya buna benzer yanlış işlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Arınç, ekonomik sorunların yanı sıra ülkede "toplumsal çürüme" yaşandığını savundu.

"KANUNLARDAN, ALLAH'TAN KORKMAYAN İNSANLAR YANLIŞ İŞLER YAPACAKLAR"

Toplumdaki ahlaki ve etik değerlerde erozyon yaşandığını belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Bütün bunların yanında elbette utanmayı unutan insanlar yanlış işler de yapacaklar. Kanunlardan, Allah'tan korkmayan insanlar bu tür yanlış işler yapacaklar."

Arınç, insanların utanma duygusunu kaybetmesi durumunda her şeyi yapabileceğini belirterek, yaşanan gelişmelerin dini değerlere de zarar verdiğini söyledi.

"İNSANLAR UTANMA HİSSİNİ KAYBETMİŞSE HER ŞEYİ YAPABİLİR"

İslam'ın bir devlet modeli öngörmediğini ifade eden Arınç, istişare, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti.

Arınç, "Eğer insanlar bunu tamamen unutmuşsa bütün kötülükler gelebilir. İnsanlar utanma hissini kaybetmişse her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

Fon krizine ilişkin soruşturmanın ve yürütülen sürecin sonuna kadar götürülmesi gerektiğini belirten Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuna kadar gidilecektir, görelim. Ortaya ne çıkacak, bilelim. Bunlardan, hepsinden hesap soralım. 800 milyarlık bir kayıptan bahsediliyor. Sağdan soldan toplanacak paralar 8 milyar bile değil. Geri kalanını kim ödeyecek, kim bunun sorumlusu? Hepsinin teşhir edilmesi lazım."

"EĞER BUNLAR GERÇEKLEŞMESE SEÇİMLER KAYBEDİLİR"

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine güvendiğini belirterek, yaşananların aydınlatılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Arınç, "Eğer bunlar gerçekleşmese seçimler kaybedilir ama en kötüsü insanlar inanca, bize karşı duydukları tüm hisleri kaybederler. Böyle olsun istemiyorum" dedi.