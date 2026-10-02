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Kaynak: AA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi'nde dün E.Ö'nün (36) silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma yaptıı.

İncelemede, E.Ö'nün daha önce S.Ç. (34) ile alacak konusunda anlaşmazlığı bulunduğu tespit edildi.

S.Ç'nin, İ.E. (54) ve M.A. (47) ile olay yerine geldiği, çıkan tartışma sonrasında M.A.nın silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

M.A'nın olayda kullandığı silah çöp konteynerinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.