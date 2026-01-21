'Terörsüz Türkiye' süreci olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde Suriye'de yaşananlar ve Türk bayrağının indirilmesi sonrası AKP, MHP, DEM Parti arasında ipler gerildi.
Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geliyor.
Zirve öncesi MHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin bir mesajı paylaşıldı.
Bahçeli'nin mesajında "DEM Parti Kürt kardeşlerimizi ajite etmekten, Siyonizm’in değirmenine su taşımaktan, küllenen ateşi maşa gibi karıştırmaktan derhal vazgeçmelidir" ifadelerini yer aldı.