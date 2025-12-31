Yayınlandığı ilk günden itibaren yüksek reytinglere ulaşan Bahar’ın reyting düşüşü nedeniyle bittiği iddialarına da yanıt veren Demet Evgar, dizinin zirvedeyken bilinçli bir şekilde bittiğini açıkladı.

“Eğer reyting yüzünden bitseydi, finaldeki izlenme oranlarımız da devam ederdi. Ama her şeyin dozunda kalması gerekiyor; biraz özletmek lazım” ifadelerini kullandı.

MÜZİĞE YÖNELDİ

Oyunculuğun yanı sıra müziğe de ağırlık verdiğini söyleyen ünlü oyuncu tek bir şarkı değil, kapsamlı bir albüm hazırlığında olduğunu duyurdu. En az 10 parçadan oluşacak albümün, cover değil tamamen kendisine ait şarkılardan oluşacağını da sözlerine ekledi.