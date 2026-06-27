Kaynak: İHA

Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Kızılırmak’ın bereketiyle öne çıkan Bafra Ovası’nda tarımsal üretime katkı sağlayan Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi’ni ziyaret etti. Vali Tavlı, ziyaret kapsamında bir tarım firmasına ait 24 bin metrekarelik alanda kesme gül üretimi yapılan serayı gezdi ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ardından başka bir firmanın 160 bin metrekarelik alanda meyve yetiştiriciliği yapacağı seranın inşaat sahasında incelemelerde bulunan Tavlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi’nin bölgesel tarımsal kalkınmaya, üretime ve istihdama sağlayacağı katkılar değerlendirildi.