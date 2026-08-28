Bafra Ovası’nda beklenmeyen kriz: Hem hastalık vurdu hem fiyat düştü: Kışın koruyucu kalkanı

"Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı ağustos sonu itibarıyla, mevsimine uygun olarak tarlalarda başlıyor. Hasat süresi yaklaşık bir ay. Bundan sonra bir kez daha hasat yapılır ya da yapılmaz. Geçen yıl 55-60 lira bandında satılan kapya biber, bu yıl 30-40 liraya geriledi. Bu yıl kapya biber ekiminde yüzde 10 artış olsa da pazarda büyük bir düşüş var. Hastalıklar ve fiyatlardaki gerileme üreticiyi mağdur ediyor. Bafra Ovası’nda yetiştirilen bir kapya biber, yaklaşık 500 gram ağırlığına ulaşabiliyor. Bölgedeki kara toprak yapısı ürünün kalite ve verimini artırıyor."